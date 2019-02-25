Московский патриархат покинул первый приход на Сумщине

В Сумской области первая община из села Андрияшевка, в Роменском районе, покинула Московский патриархат и перешла в Православную церковь Украины.

Решение о переходе в новосозданную церковь рассматривали 23 февраля на сельском собрании. Его единогласно поддержали все прихожане.

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На собрании присутствовала община церкви святого Архистратига Божия Михаила, глава поселкового совета Андрияшевки, протоиерей Сумской епархии ПЦУ и духовенство и представители Московского патриархата.

Кроме того, сейчас во всех районах Сумщины религиозные общины УПЦ МП проводят собрания и обсуждают вопрос перехода в Православную церковь Украины.

Украинская православная церковь Московского патриархата имеет 393 прихода в Сумской области. Община Андрияшевки первой присоединилась к ПЦУ в области. В целом в Православную Церковь Украины перешли уже более 350 приходов бывшей УПЦ МП. Больше всего из них – в Волынской области, где о выходе из Московского патриархата объявили уже около сотни приходов.



Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ

Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также приняли закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.