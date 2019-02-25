Московський патріархат покинула перша парафія на Сумщині

У Сумській області перша громада із села Андріяшівка, що у Роменському районі, залишила Московський патріархат і перейшла до Православної церкви України.

Рішення про перехід до новоствореної церкви розглядали 23 лютого на сільських зборах. Його одноголосно підтримали усі парафіяни.

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На зборах була присутня громада церкви святого Архистратига Божого Михаїла, голова селищної ради Андріяшівки, протоієрей Сумської єпархії ПЦУ та духовенство і представники Московського патріархату.

Окрім того, наразі у всій районах Сумщини релігійні громади УПЦ МП проводять збори та обговорюють питання переходу в Православну церкву України.

Українська православна церква Московського патріархату має 393 парафії у Сумській області. Громада Андріяшівки першою приєдналася до ПЦУ в області. Загалом до Православної церкви України перейшли вже понад 350 парафій колишньої УПЦ МП. Найбільше з них – у Волинській області, де про вихід з Московського патріархату оголосило вже близько сотні парафій.



Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.