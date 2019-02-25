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      Московський патріархат покинула перша парафія на Сумщині

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      На Сумщині перша парафія перейшла до ПЦУ
      На Сумщині перша парафія перейшла до ПЦУ / cerkva.info

      У Сумській області перша громада із села Андріяшівка, що у Роменському районі, залишила Московський патріархат і перейшла до Православної церкви України.

      Рішення про перехід до новоствореної церкви розглядали 23 лютого на сільських зборах. Його одноголосно підтримали усі парафіяни.

      Читайте також: Хто приймає рішення про перехід парафії до ПЦУ: пояснення Епіфанія

      На зборах була присутня громада церкви святого Архистратига Божого Михаїла, голова селищної ради Андріяшівки, протоієрей Сумської єпархії ПЦУ та духовенство і представники Московського патріархату.

      Окрім того, наразі у всій районах Сумщини релігійні громади УПЦ МП проводять збори та обговорюють питання переходу в Православну церкву України. 

      Українська православна церква Московського патріархату має 393 парафії у Сумській області. Громада Андріяшівки першою приєдналася до ПЦУ в області. Загалом до Православної церкви України перейшли вже понад 350 парафій колишньої УПЦ МП. Найбільше з них – у Волинській області, де про вихід з Московського патріархату оголосило вже близько сотні парафій.


      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини України Православна церква України Релігія УПЦ МП Суми
      Джерело: 24 Канал
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