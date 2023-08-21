Над всеми аэропортами Москвы закрыто небо: россияне снова жалуются на "атаку дрона"

Уже традиционно в государстве-агрессоре неспокойно. Оккупанты закрыли небо буквально над всеми своими аэропортами в столице. Агрессору снова привиделся "дрон".

Вражеское минобороны заявило о якобы "подавлении дрона" средствами РЭБ. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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В Москве снова тревожно: задерживают не только самолеты, но и электрички

Из-за "БПЛА" над всеми московскими аэропортами закрыли небо. Оккупанты объявили режим "Ковер".

Россияне жалуются в сети, что вынуждены сидеть в самолетах. Рейсы задерживаются.

Россияне жалуются на задержку рейсов / Фото из сети

В аэропорту "Домодедово" сообщили пропагандистам, что якобы для обеспечения дополнительных мер безопасности с 06:26 ввели "временные ограничения на прием и вылет самолетов".

Кроме того, рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в Казани.

Когда самолет должен был начать понижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что "все аэропорты Москвы закрыты",

– сообщили пропагандисты.

В то же время отметили, что во Внуково также снова "введены ограничения". Там не принимают и не отправляют рейсы. Часть была перенаправлена в другие аэропорты.

Оккупанты закрыли небо буквально над всеми московскими аэропортами. Враг объявил план "Ковёр". Кстати, также наблюдается задержка электричек из Внуково в сторону Москвы.

В кремлевском минобороны заявили, что якобы обнаружили и "подавили дрон" средствами радиолокационной борьбы около 06:50. После этого "беспилотник" будто бы упал.

Интересно, что поначалу росСМИ писали о падении в районе Покровского Рузского района. Однако позже уточнили, что "дрон" якобы разбился в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района, что примерно в 65 километрах от Москвы.

Пострадавших, как всегда, по заявлениям российских властей и пропагандистов якобы нет.

Отметим, позже росСМИ сообщили, что Внуково вроде бы возобновляет работу с 08:30. То же самое писали и о Домодедово.

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