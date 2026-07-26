Об этом написал временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига.

Что говорят в Киеве о предложении Казахстана?

В своем заявлении украинская сторона подчеркнула, что Киев уже предлагал остановить войну вдоль текущих линий фронта и перейти к дипломатическому урегулированию.

Ценим призывы Президента Касим-Жомарта Токаева к Путину о том, что пора остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение,

– отметил глава украинского МИД.

Также Сибига обратил внимание, что спикер Кремля уже отверг и предложение президента Казахстана по прекращению войны. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что подобная реакция Москвы в очередной раз демонстрирует ее нежелание идти на реалистические мирные договоренности.

Что предложил Казахстан?

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину заморозить войну против Украины и возвратиться к мирным переговорам в стамбульском формате.

По словам Токаева, боевые действия необходимо остановить при содействии международного сообщества. Он также заявил, что Казахстан считает Россию "великим государством", а природа войны против Украины "не совсем ясна" для многих. При этом Астана выразила абсолютную готовность выступить главным посредником в этих сверхсложных переговорах.

Как ответил Кремль?

Реакция российской стороны не заставила себя ждать и оказалась максимально деструктивной, что полностью подтверждает тезисы Офиса Президента Украины. Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков публично отверг инициативу казахского лидера.

По его словам, Россия не соглашается на заморозку боевых действий и продолжает настаивать на достижении своих заявленных целей. Песков также повторил обвинения в адрес Украины, заявив, что прекратить войну можно "до конца суток", если Киев якобы примет соответствующие решения.

Кроме того, он сообщил, что Владимир Путин во время встречи с Токаевым объяснил ему российское видение войны.