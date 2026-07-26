Про це написав тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Що говорять в Києві про пропозицію Казахстану?

У своїй заяві українська сторона наголосила, що Київ уже пропонував зупинити війну вздовж поточних ліній фронту та перейти до дипломатичного врегулювання.

Цінуємо заклики Президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення,

– зазначив очільник українського МЗС.

Також Сибіга звернув увагу, що речник Кремля вже відкинув і пропозицію президента Казахстану щодо припинення війни. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що така реакція Москви вкотре демонструє її небажання йти на реалістичні мирні домовленості.

Що запропонував Казахстан?

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував Володимиру Путіну заморозити війну проти України та повернутися до мирних переговорів у стамбульському форматі. За словами Токаєва, бойові дії необхідно зупинити за сприяння міжнародної спільноти.

Він також заявив, що Казахстан вважає Росію "великою державою", а природа війни проти України "не зовсім зрозуміла" для багатьох. При цьому Астана висловила абсолютну готовність виступити головним посередником у цих надскладних перемовинах.

Як відповів Кремль?

Реакція російської сторони не забарилася і виявилася максимально деструктивною, що повністю підтверджує тези Офісу Президента України. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков публічно відкинув ініціативу казахського лідера.

За його словами, Росія не погоджується на замороження бойових дій і продовжує наполягати на досягненні своїх заявлених цілей. Пєсков також повторив звинувачення на адресу України, заявивши, що припинити війну можна "до кінця доби", якщо Київ нібито ухвалить відповідні рішення.

Крім того, він повідомив, що Володимир Путін під час зустрічі з Токаєвим пояснив йому російське бачення перебігу війни.