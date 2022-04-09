То, что Россия говорит, что мы триедины – о чем вообще разговор? Мы с вами друг друга понимаем без переводчика, а они не понимают. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Они лепят, что Киевская Русь – это мать русских городов. А вы какое отношение к этой Руси имеете? Никакого же.

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Берлин 1945 года переедет в Москву

Путин ведет себя сейчас так, что Берлин 1945 года переедет в Москву, не знаю какого года: 2022 или 2023. Москва – это украинский проект, вы его когда-то начинали, вам его заканчивать.

Мы вспоминаем, что великий князь Ольгерд когда-то ходил на Москву, но не стал ее уничтожать, от него просто откупились тогда. И мы его часто вспоминаем плохим словом.

Путин и Лукашенко уже целому поколению испортили жизнь. Люди приходят реализовывать свои проекты, но всем эти проекты отменили, потому что два каких-то существа играют в Советский Союз. Он не нужен никому. Хотелось бы, чтобы они ушли.





Путин и Лукашенко испортили жизнь целому поколению людей / Фото Getty Images

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Надежды на Украину и Беларусь

Я даже на наших надеюсь больше, чем на русаков. Мне кажется, что Россия может протрезветь лишь под ударом чего-то внешнего. Когда-то у Гитлера тоже все было типа законно и многие люди его поддерживали, а когда война закончилась, и они получили по голове, то начали говорить, что они не выполняли приказы, были несогласны с Гитлером.

Так и с россиянами – там 70% поддерживают то, что делает Путин, гордятся им. А когда придет что-то внешнее, мы и от них услышим, что они на самом деле были не за Путина. А вот на Беларусь я надеюсь. Надеюсь, что она способна сама очиститься.

И я надеюсь, что Украина поможет освободиться Беларуси от России.

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