Вони ліплять, що Київська Русь – це мати російських міст. А ви яке відношення до цієї Русі маєте? Ніякого ж.
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Берлін 1945 року переїде до Москви
Путін поводиться зараз так, що Берлін 1945 року переїде до Москви, не знаю якого року: 2022-го чи 2023-го. Москва – це український проєкт, ви його колись починали, вам його закінчувати.
Путін та Лукашенко вже цілому поколінню зіпсували життя. Люди приходять реалізовувати свої проєкти, але всім ці проєкти скасували, бо дві якихось істоти грають у Радянський Союз. Він не потрібний нікому. Хотілося б, щоб вони пішли.
Путін і Лукашенко зіпсували життя цілому поколінню людей / Фото Getty Images
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Надії на Україну та Білорусь
Я навіть на наших сподіваюся більше, аніж на русаків. Мені здається, що Росія може протверезіти лише під ударом чогось зовнішнього. Колись у Гітлера теж усе було типу законно і багато людей його підтримували, а коли війна закінчилася, і вони отримали по голові, то почали говорити, що вони не виконували накази, були незгодні з Гітлером.
Так і з росіянами – там 70% підтримують те, що робить Путін, пишаються ним. А коли прийде щось зовнішнє, ми й від них почуємо, що вони насправді були не за Путіна. А ось на Білорусь я сподіваюсь. Сподіваюся, що вона здатна сама очиститися.
І я сподіваюся, що Україна допоможе звільнитися Білорусі від Росії.
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