Москва не сняла ногу с педали газа, – Великобритания о возможном нападении на Украину

В Великобритании уверены, что заявления России об отводе войск еще ничего не означают. Москва обязана действиями доказать свое желание деэскалации.

Можно своими глазами оценить масштабы развертывания российских войск на границах Украины. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

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Чего на самом деле хочет Россия

По словам Уоллеса, намерения Москвы в отношении Украины заключаются в том, чтобы изменить ее поведение и отношения с НАТО.

"Они делают это под угрозой вторжения", – отметил министр.

Он вспомнил заявление Москвы о частичном отводе войск. Однако политик добавил: когда он был солдатом, войска не разворачивали полевые госпитали и не перемещали стратегическое вооружение для тренировок. Ссылаясь на данные разведки, министр отметил, что россияне сосредоточили 60% всей сухопутной боевой мощи на границе с Украиной и "значительный флот" на море.

Ничего еще не закончилось

Британский политик отметил, что готовность – это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна.

Я думаю, ничего еще не кончилось. Они не сняли ногу с педали газа,

– сказал Уоллес.

Что этому предшествовало

В России 15 февраля сообщили о завершении ряда военных учений. Поэтому часть контингента должны вернуть на места постоянной дислокации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что войска отводят в соответствии с планом, а не потому, что этого просил Запад.

Однако президент США Джо Байден в обращении касательно Украины сказал, что Штаты не видят уменьшения войск. Возле Украины находятся 150 тысяч российских бойцов.

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