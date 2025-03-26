Москва не собирается идти на настоящий мир, – Зеленский о массированной атаке

Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку, которую россияне осуществили в ночь на 26 марта. По словам президента, этот удар в очередной раз демонстрирует, что Москва не собирается идти на настоящий мир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства.

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Зеленский отреагировал на ночной обстрел

Владимир Зеленский заявил, что прошлой ночью в небе над Украиной было еще 117 доказательств затягивания Россией этой войны – то есть 117 ударных дронов, большинство из которых составляли "Шахеды".

К счастью, значительную часть российских беспилотников сбили украинские защитники.

По словам президента, в ночь на 26 марта под российской атакой оказались Днепропетровская, Сумская, Черкасская и другие области. Также российские войска нанесли масштабный удар дронами по Кривому Рогу – по местному предприятию и гражданской инфраструктуре.