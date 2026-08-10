Передачу книг организовал фонд "Русский мир", созданный по указу Владимира Путина в 2007 году. Об этом сообщает " Настоящее время".

Какие книги Кремль распространяет в Европе и Африке?

В июле фонд передал оборудование и учебную литературу 60 учебным заведениям в Сербии, Боснии и Герцеговине и Тунисе. Подарки получили школы, где изучают русский язык.

В Сербии книги и технику передали 16 школам. Среди них – начальная школа имени Исидоры Секулич в Шайкаше и 8-я Белградская гимназия.

Книги также получили несколько школ в Республике Сербской – автономном регионе Боснии и Герцеговины, где преимущественно проживают этнические сербы. Россия поддерживает местные власти, представители которых регулярно посещают Москву.

Среди подаренных изданий есть книга "О России и россиянах", выпущенная в 2015 году. В ней в позитивном ключе описываются правление Путина и российская политика. В частности, утверждается, что после прихода Путина к власти Россия начала проводить "более независимую внешнюю политику", а экономика страны и уровень жизни населения якобы значительно улучшились.

Отдельный раздел книги посвящен Крыму. Аннексию украинского полуострова Россией в 2014 году там называют "возвращением Республики Крым в состав России".

Авторы пишут, что крымчане якобы сами решили покинуть Украину после "референдума". В то же время в книге не упоминается, что этот "референдум" состоялся после захвата Крыма российскими военными, а аннексию полуострова не признает подавляющее большинство стран мира.

При этом книга формально предназначена для людей, изучающих русский язык как иностранный.

Сербский Институт совершенствования образования заявил, что это издание не проходило официальной экспертизы в качестве учебника. Наличие книги в школьной библиотеке не означает, что она имеет статус учебного пособия.

В школе имени Исидоры Секулич журналистам неофициально сообщили, что подаренные книги не будут использоваться для обучения – учителя лишь ознакомятся с ними.

Напомним, что Сербия традиционно является одним из главных очагов пророссийских настроений в Европе. Эти связи укрепляются благодаря влиянию Кремля, российским деньгам и пропаганде.