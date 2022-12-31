В Москве испуганно готовят ПВО: Данилов обнародовал видео с намеком

В Москве решили усилить оборону города. В СНБО уже отреагировали на это.

Секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал в сети интересное видео. В кадре раздавался громкий сигнал воздушной тревоги в Москве.

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Данилов обнародовал видео с намеком

На размещенном видео можно увидеть, как кадры новогодней Москвы резко изменились на кадры с крысами, которые начали массово бежать. В то же время в столичных зданиях исчез свет.

Москва, Кремль… Россия завтра… 2023,

– подписал ролик секретарь СНБО.

Интересно, на что мог намекать Данилов.

Ролик Данилова с намеком: смотрите видео

Россияне ставят ПВО над Москвой на праздники

Накануне стало известно, что в Москве ставят противовоздушную оборону, а в Белгороде раздают карты укрытий.

Почти 2 тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь.

Всего за период новогодних праздников и выходных будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО воздушно-космических сил России.

К тому же, в Белгороде развернули оперативный штаб, где будут раздавать жителям флаеры с картой укрытий в ночь на 1 января.