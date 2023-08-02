Российские СМИ сообщили о противоречиях между МЧС и минобороны страны-агрессора. В настоящее время существуют 2 версии, которые объясняют, почему местные власти не предупредили жителей Москвы об атаке дронов.

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Сколько денег потратили на сирены в Москве

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях обошлась столице страны-агрессора почти в 200 миллионов рублей. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы потратил как минимум 171,3 миллиона рублей. К такому выводу пришли журналисты после изучения сайта государственных закупок.

Документы с расходами на сирены в Москве / Фото "Можем объяснить"

Почему эти сирены не включили

По информации российских СМИ, система оповещения населения так и не заработала. Ее не включали ни разу, хотя после полномасштабного вторжения России в Украину в Москве "хлопки" произошли уже 8 раз. В российском МЧС это объяснили невозможностью обнаружить беспилотников на подлете. Поэтому там назвали использование сирен нецелесообразным.

Это заявление противоречит сообщениям минобороны государства-террориста. Ведь враждебное оборонное ведомство постоянно обвиняет Украину в "атаках", регулярно докладывает о якобы уничтожении дронов ВСУ и кичится своей системой ПВО. Также выдвигалась и другая версия. Российские власти могут бояться спровоцировать панику среди жителей Москвы.

Обратите внимание! Украина не брала ответственность за атаку неизвестных беспилотников на столицу России.

В Москву в очередной раз пришел "хлопок"