Російські ЗМІ повідомили про протиріччя між МНС та міноборони країни-агресорки. Наразі існують 2 версії, які пояснюють, чому місцева влада не сповістила жителів Москви про атаку дронів.

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Скільки грошей витратили на сирени у Москві

Система оповіщення населення про надзвичайні ситуації обійшлася столиці країни-агресорки майже у 200 мільйонів рублів. Департамент у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки Москви витратив як мінімум 171,3 мільйона рублів. Такого висновку дійшли журналісти після вивчення сайту державних закупівель.

Документи з витратами на сирени у Москві / Фото "Можем объяснить"

Чому ці сирени не ввімкнули

За інформацією російських ЗМІ, система оповіщення населення так і не запрацювала. Її не вмикали жодного разу, хоча після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Москві "бавовна" сталася вже 8 разів. В російському МНС це пояснили неможливістю виявити безпілотники на підльоті. Через це там назвали використання сирен недоцільним.

Ця заява суперечить повідомленням міноборони держави-терориста. Адже вороже оборонне відомство постійно звинувачує Україну в "атаках", регулярно доповідає про нібито знищення дронів ЗСУ та хизується своєю системою ППО. Також висувалася й інша версія. Російська влада може боятися спровокувати паніку серед жителів Москви.

Зверніть увагу! Україна не брала відповідальність за атаку невідомих безпілотників на столицю Росії.

До Москви вкотре завітала "бавовна"