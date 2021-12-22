Москва снова лязгает оружием: Лавров пригрозил Украине "военным ответом на провокации"

Россия еще раз цинично предостерегает Украину от конфронтации. В Москве уверяют, что на "любые провокации дадут военный ответ".

Очередную дерзкую позицию Кремля озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает российские СМИ.

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Лавров обратился к "горячим головам" в Украине

Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивными настроениями подпитывать в Украине.

– пригрозил глава МИД государства-агрессорки.

Лавров сразу вспомнил главу Кремля. Мол, Путин сказал на коллегии министерства обороны, что "у России есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить и военно-технический ответ на любые провокации".

Глава МИД уверяет, что Россия, мол, "не хочет войны"

При этом Лавров продолжает убеждать, что Россия "не хочет войны", якобы России конфликты не нужны.

Мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не кажутся желательным путем действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые посчитаем нужными,

– сказал Лавров.

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Недавние скандальные заявления министра обороны Шойгу: кратко

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "американские частные военные компании" готовят ВСУ к активным боевым действиям.

Для этого вроде бы на Донбассе находятся 120 спецназовцев США.

Более того, Шойгу рассказал, что "готовятся провокации с использованием химического оружия".

В Пентагоне такие высказывания назвали "совершенно ложными".

В Госдепе говорят, что ответственность за эскалацию несет только Россия.

О том, как Путин готовится к войне, смотрите в "Теории заговора":