Вагнеровцы закончились: Москва создала новую ПВК и бросает ее на "пакетизацию"

Российские оккупанты несут в Украине колоссальные потери. Чтобы заменить "вагнеровцев", львиная доля которых – в пакете, Москва создала новую ПВК.

Детали рассказал Иван Федоров – мэр Мелитополя – в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Он отметил, что новая ПВК была создана на базе российского подразделения "Эспаньола". Он действует на временно оккупированной территории Запорожской области.

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Мы видим на самом деле, что новые свои подразделения и тренировочные базы они размещают ближе к Азовскому побережью и Молочному лиману. Именно туда они опрокидывают живую силу, "пушечное мясо", и боеприпасы,

– говорится в сообщении.

По словам мэра Мелитополя, в последнее время существенно увеличился поток автозаправщиков и грузовиков. Все они двигаются с временно оккупированного Бердянска к побережью Азовского моря. Оккупанты почему-то считают, что там – безопаснее. Туда же приезжают и новые вражеские подразделения. Хотя, спойлер, для российских окупантов на временно оккупированных территориях нет ни одного безопасного метра.

"Например, враждебная партия "Единая Россия" взяла себе под руководство подразделение "Эспаньола", которое они сегодня превращают в новую частную военную компанию наподобие "Вагнера", – подчеркнул Федоров.

Российским оккупантам нужно как-то "перекрыть" колоссальные потери. По состоянию на 6 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 363 870 оккупантов.