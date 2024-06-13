Россияне плывут по улицам: в Москве неслыханный потоп: яркие кадры
Российская столица ушла под воду. Затопило не только улицы, но и торговые центры и даже квартиры. Москвичи без преувеличения вынуждены передвигаться по улицам вплавь.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит российский НПЗ, вода заливает Москву и ее жители плывут по улицам города.
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Не сгорела, но утонула
В Москве прошел неслыханный до сих пор ливень. Город превратился в настоящее море, а местные жители на драйверов. Пассажиры автомобилей и автобусов оказались в ловушке. Чтобы, освободиться из нее, им приходится "выплывать" из транспортных средств.
Затопило буквально все – подземные парковки, дороги, торговые центры. Некоторые станции метро "утонули" и приостановили работу.
Нет пристанища от стихии для москвичей и в собственных квартирах. Сеть переполнена видео, на которых вода вытекает прямо из светильников и выключателей.
Вода вытекает прямо из светильников: смотрите видео
В Москве затопило парковки: смотрите видео
В московских квартирах "заплакали" выключатели: смотрите видео
На улицах российской столицы воды по пояс: смотрите видео
Люди фактически заблокированы у ряда зданий. Так, на одном из велотреков они просто не могут выйти из заведения.
Россияне в ловушке на велотреке: смотрите видео
А здесь уже уровень воды достиг по грудь: смотрите видео
Безумный ливень в Москве: смотрите видео
Улицы столицы страны – агрессорки превратились в реки: смотрите видео
Напомним, что не так давно пол России пошло на дно после того, как прорвало дамбу в Орске и несколько рек вышло из берегов.
Для "многострадального" Орска приключения не закончились. После неприятностей, нанесенных водной стихией, пришли другие – вызванные "хлопком".
26 мая украинский БпЛА атаковал РЛС "Воронеж-М" в Орске. Украинский дрон преодолел расстояние в более 1800 километров, чтобы приземлиться точно в цель. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пораженная РЛС не будет работать минимум полгода.