Москва горит: после "сбития беспилотника" в столице России вспыхнул масштабный пожар
Утро 1 сентября было очень тревожным для жителей Москвы. Оккупанты вопили о якобы "атаке БПЛА" и закрывали все аэропорты. Фантазировали, что "беспилотник" якобы сбили. Впрочем, в столице масштабный пожар.
Соответствующие кадры уже распространили в сети. Огромный столб густого дыма поднялся в небо, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Спокойные ночи могут только сниться: в Пскове и Брянске снова раздаются взрывы
Столб черного дыма над Москвой
Сильный пожар вспыхнул в Юго-Западном округе Москвы. Отмечают, что якобы из-за "атаки БПЛА". Кстати, по состоянию на 8 утра план "Ковер" продолжает действовать.
Общественный активист Сергей Стерненко заметил, оккупанты заявляли, что якобы "сбили беспилотник".
Масштабный пожар в Москве: смотрите видео
"Беспилотник" прилетел в Люберцы. Кроме того, "дрон" якобы "сбили" в Белгородской области.
Мощный взрыв в Люберцах: смотрите видео
Что известно об очередном тревожном утре в России
- Утром 1 сентября россияне в очередной раз объявили план "Ковёр". Пропагандисты закричали о якобы "атаке БПЛА".
- В Москве закрыли аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Рейсы не принимают. Поэтому самолеты вынуждены "наматывать круги" в окрестностях Москвы.
- РосСМИ сообщали о задержке более 30 авиарейсов, а еще 20 отменили.
- Мэр Москвы Собянин в истерике заявил, что рядом с Люберцами якобы "прекращена очередная попытка пролета "беспилотника" в Москву. Пострадавших и разрушений, как всегда, вроде бы нет. Впрочем, экстренные службы работают на месте происшествия.
- К слову, не спокойно было и в Курской области. Там якобы два "БПЛА атаковали" Курчатов. Будто би повреждено админздание и жилой дом.