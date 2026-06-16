Утром 16 июня "добрые" дроны атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он расположен в районе Капотни.

Это один из немногих промышленных объектов, оставшихся в черте Москвы. О том, что именно пострадало на Московском НПЗ, рассказали в"КиберБорошни".

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Что было атаковано на НПЗ в Москве?

На Московском НПЗ в Капотне была поражена установка ЭЛОУ-АВТ-6. Это ключевая промышленная установка для первичной переработки сырой нефти. От нее в значительной степени зависит работа всего предприятия.

Капотненский НПЗ — основной поставщик топлива для российской столицы. Там перерабатывают около 11 миллионов тонн нефти в год. Он обеспечивает примерно 40% потребностей Москвы в бензине и около 50% — в дизельном топливе.

Атака на НПЗ в Москве: смотрите видео

Осинтеры установили, что для нанесения удара была применена комбинация различных средств, а именно FP-1, "Лютый" и, вероятно, "Январь" или другой БПЛА "DAR-формы".

С помощью системы OCHI AI в "КиберБорошни" показали, как прошло утро 16 июня для жителей Московского региона.

Как москвичи встретили 16 июня: смотрите видео

На кадрах видно, как жители российской столицы комментировали моменты взрывов и благодарили "буржуазный класс за счастливое будущее".

К слову, последствия удара по Московскому НПЗ пока сложно оценить, но в перспективе систематические атаки могут значительно повлиять на обеспечение столичного региона России нефтепродуктами, отметил в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Владимир Омельченко.