Посольству Чехии в Москве запретили нанимать на работу российских граждан. Такое же ограничение действует и для посольства Соединенных Штатов.

О запрете приема на работу россиян сообщила официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Посольства Чехии и США не могут нанимать россиян

И в отношении Соединенных Штатов, и в отношении Чехии приняли решение о том, что больше они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны,

– заявила Захарова.

По ее словам, именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Захарова добавила, что среди принятых на работу было очень много российских граждан.

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