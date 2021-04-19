Москва запретила чешскому посольству нанимать граждан России
Посольству Чехии в Москве запретили нанимать на работу российских граждан. Такое же ограничение действует и для посольства Соединенных Штатов.
Источник:Интерфакс
О запрете приема на работу россиян сообщила официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Посольства Чехии и США не могут нанимать россиян
И в отношении Соединенных Штатов, и в отношении Чехии приняли решение о том, что больше они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны,
– заявила Захарова.
По ее словам, именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Захарова добавила, что среди принятых на работу было очень много российских граждан.
Высылка российских дипломатов из Чехии: основное
- В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Причина – спецслужбы идентифицировали их как офицеров кремлевских спецслужб – Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.
- В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
- А глава Сената Чехии Милош Выстрчил подчеркнул, что причастность России к взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм.
- Россия в ответ пообещала выдворить 20 чешских дипломатов
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