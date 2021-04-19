Москва заборонила чеському посольству наймати громадян Росії
Посольству Чехії у Москві заборонили наймати на роботу російських громадян. Таке ж обмеження діє і для посольства Сполучених Штатів.
Джерело:Интерфакс
Про заборону прийняття на роботу росіян повідомила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
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Посольства Чехії й США не можуть наймати росіян
І щодо Сполучених Штатів, і щодо Чехії прийняли рішення про те, що більше вони не зможуть набирати в співробітники посольств громадян нашої країни,
– заявила Захарова.
За її словами, саме це було основною частиною, зокрема, для посольства Чехії, в організації їхньої роботи в Москві. Захарова додала, що серед прийнятих на роботу було дуже багато російських громадян.
Вислання російських дипломатів з Чехії: основне
- У Чехії 17 квітня ухвалили рішення вислати з країни 18 російських дипломатів. Причина – спецслужби ідентифікували їх як офіцерів кремлівських спецслужб – Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.
- Водночас чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.
- А глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел наголосив, що причетність Росії до вибухів у комплексі Врбетіце можна класифікувати як державний тероризм.
- Росія у відповідь пообіцяла видворити 20 чеських дипломатів.
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