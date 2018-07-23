Москва финансирует насилие на Балканском полуострове, чтобы помешать расширению НАТО, – Times

Российские спецслужбы хотят сорвать политическую сделку, в результате которой НАТО расширится. Речь идет о договоренности о переименовании Македонии в Северную Македонию.

Как предостерегли разведывательные источники в Македонии и Греции, Кремль финансирует радикальные силы на Балканском полуострове, чтобы разжечь хаос и вражду, информирует Times.

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Редакция газеты ознакомилась с секретным докладом контрразведки Македонии, где описаны обвинения против России, передает автор статьи.

Сотрудники разведки сообщили, что многочисленные платежи поступили более чем двенадцати македонским политикам, радикальным националистам и футбольным фанатам, причастным к бунтам против эпохальной договоренности, заключенной с Грецией, – договоренности об изменении названия Македонии перед вступлением в НАТО,

– говорится в публикации.

Источники в разведке предполагают, что накануне исторического референдума о переименовании Македонии, который состоится в сентябре, Россия может попытаться провести операцию "под чужим флагом", инсценировав нападение албанских наемников, чтобы разжечь межэтнические споры.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев утверждал, что "пророссийские бизнесмены", в частности Иван Саввиди, выплатили более 300 тысяч евро физическим лицам и группам, чтобы спонсировать "акты насилия" накануне голосования, добавляет издание.

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Заметим, что по информации СМИ, Россия пытается разжечь политическую и национальную рознь с целью дестабилизации еще одной страны НАТО Черногории.