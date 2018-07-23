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Москва фінансує насильство на Балканському півострові, щоб завадити розширенню НАТО, – Times

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Росія хоче завадити вступу Македонії в НАТО
Росія хоче завадити вступу Македонії в НАТО / Фото з відкритих мереж

Російські спецслужби хочуть зірвати політичну угоду, в результаті якої НАТО розшириться. Йдеться про домовленість щодо перейменування Македонії в Північну Македонію.

Як застерегли розвідувальні джерела в Македонії та Греції, Кремль фінансує радикальні сили на Балканському півострові, аби розпалити хаос та ворожнечу, інформує Times.

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Редакція газети ознайомилася із секретною доповіддю контррозвідки Македонії, де описані звинувачення проти Росії, передає автор статті.

Співробітники розвідки повідомили, що численні платежі надійшли більш ніж дванадцяти македонським політикам, радикальним націоналістам і футбольним фанатам, причетним до бунтів проти епохальної домовленості, укладеної з Грецією, – домовленості про зміну назви Македонії перед вступом в НАТО,
– йдеться у публікації.

Джерела в розвідці припускають, що напередодні історичного референдуму щодо перейменування Македонії, який відбудеться у вересні, Росія може спробувати провести операцію "під чужим прапором", інсценувавши напад албанських найманців, аби розпалити  міжетнічні суперечки.

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв стверджував, що "проросійські бізнесмени", зокрема Іван Саввіді, виплатили понад 300 тисяч євро фізичним особам і групам, щоб спонсорувати "акти насильства" напередодні голосування, додає видання.

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Зауважимо, що за інформацією ЗМІ, Росія намагається розпалити політичну і національну ворожнечу з метою дестабілізації ще однієї країни НАТО – Чорногорії.

Теги: Гроші Новини політики Новини Росії Македонія НАТО
Джерело: 24 Канал
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