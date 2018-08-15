Москва подтвердила подготовку встречи с советником Трампа

В Кремле идет подготовка к встрече российского представителя с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном в Женеве.

Об этом сообщило издание "Крым.Реалии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

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Отмечается, что пока неизвестно кто будет представителем Российской Федерации на встрече дипломатов, однако высказываются предположения, что им может стать секретарь Совета национальной безопасности Путина Николай Патрушев, который попал под действие американских санкций за аннексию Крыма Россией.

Напомним, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон намерен посетить Украину для встреч с властями до 26 августа.



Добавим, что Российская Федерация возмутилась намерениями Украины создать санкционный список россиян, причастных к незаконному содержанию украинских политзаключенных в РФ.