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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Москва підтвердила підготовку зустрічі з радником Трампа

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Росія готується до зустрічі з радником президента США з питань безпеки
Росія готується до зустрічі з радником президента США з питань безпеки / Фото з відкритих джерел

В Кремлі триває підготовка до зустрічі російського представника з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном у Женеві.

Про це повідомило видання "Крым.Реалии" з посиланням на заяву прес-секретаря Кремля Дмитра Пескова.

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Зазначається, що наразі невідомо хто буде представником Російської Федерації на зустрічі дипломатів, однак висловлюються припущення, що ним може стати секретар Ради національної безпеки Путіна Микола Патрушев, який потрапив під дію американських санкцій через анексію Криму Росією.

Нагадаємо, що радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон має намір відвідати Україну для зустрічей із владою до 26 серпня.

Додамо, що Російська Федерація обурилася намірам України створити санкційний список росіян, які причетні до незаконного утримання українських політв'язнів у РФ.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Швейцарія
Джерело: 24 Канал
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