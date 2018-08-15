Москва підтвердила підготовку зустрічі з радником Трампа

В Кремлі триває підготовка до зустрічі російського представника з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном у Женеві.

Про це повідомило видання "Крым.Реалии" з посиланням на заяву прес-секретаря Кремля Дмитра Пескова.

Читайте також: США перекидають війська на кордон з Росією в Норвегії

Зазначається, що наразі невідомо хто буде представником Російської Федерації на зустрічі дипломатів, однак висловлюються припущення, що ним може стати секретар Ради національної безпеки Путіна Микола Патрушев, який потрапив під дію американських санкцій через анексію Криму Росією.

Нагадаємо, що радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон має намір відвідати Україну для зустрічей із владою до 26 серпня.



Додамо, що Російська Федерація обурилася намірам України створити санкційний список росіян, які причетні до незаконного утримання українських політв'язнів у РФ.