В подмосковной Ивантеевке 28 июня произошел жуткий инцидент. На инспектора местного ГИБДД свалился полицейский автомобиль.

Это произошло во время показательных выступлений гаишников. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Российские пропагандисты рассказали, что полицейская машина, которая свалилась на инспектора ГИБДД, протащила мужчину несколько метров. От смерти инспектора спас шлем.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что инцидент произошел во время демонстрации профессиональных умений в Центре профессиональной подготовки Госавтоинспекции ГУ МВД России. В результате инспектор ГИБДД получил телесные повреждения.

У инспектора, на которого упал автомобиль во время показательных выступлений, в конце концов диагностировали перелом ноги и ушибы.

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У 48-летнего Алексея также обнаружили вывих пальцев на ноге и ссадины спины. Ему наложили гипс и отправили в ведомственную больницу.