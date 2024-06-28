Це сталося під час показових виступів даішників. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Цікаво У Москві невідомий влаштував стрілянину: є загиблий, нападника затримано

У Москві поліцейська машина мало не вбила даішника

Російські пропагандисти розповіли, що поліцейська автівка, яка звалилася на інспектора ДІБДР, протягла чоловіка кілька метрів. Від смерті інспектора врятував шолом.

У Москві на інспектора ДАІ звалилася автівка під час показового виступу: дивіться відео (18+)

У пресслужбі ГУ МВС Росії у Москві зазначили, що інцидент трапився під час демонстрації професійних умінь у Центрі професійної підготовки Державтоінспекції ГУ МВС Росії. Як наслідок інспектор ДАІ зазнав тілесних ушкоджень.

В інспектора, на якого впав автомобіль під час показових виступів, зрештою діагностували перелом ноги та забиття.

Автівка впала на інспектора ДАІ у Москві: дивіться відео (18+)

У 48-річного Олексія також виявили вивих пальців на нозі та садна спини. Йому наклали гіпс та відправили до відомчої лікарні.