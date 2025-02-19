19 февраля, 22:46
В Москве горит институт из орбиты оборонки
Поздно вечером 19 февраля в России произошел пожар на территории Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева. Там могут прозвучать взрывы. 24 Канал собрал детали.
Что известно о пожаре в оборонном институте в Москве 19 февраля
Институт точной механики и вычислительной техники имени Сергея Лебедева относится к орбите российской оборонки. Сейчас там горит 1500 квадратных метров.
Российские телеграмм-каналы утверждают, что на территории вуза могут взорваться баллоны.
Видео с места, которые они распространяют, действительно впечатляют.