В Москве горит институт из орбиты оборонки

Поздно вечером 19 февраля в России произошел пожар на территории Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева. Там могут прозвучать взрывы. 24 Канал собрал детали.

Что известно о пожаре в оборонном институте в Москве 19 февраля

Институт точной механики и вычислительной техники имени Сергея Лебедева относится к орбите российской оборонки. Сейчас там горит 1500 квадратных метров.

Российские телеграмм-каналы утверждают, что на территории вуза могут взорваться баллоны.

Видео с места, которые они распространяют, действительно впечатляют.