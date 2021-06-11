В Москве мужчина выстрелил себе в голову на одиночном пикете

На Красной площади в Москве активист Павел Крысевич выстрелил себе в голову. Таким образом мужчина протестовал в поддержку политзаключенных.

Подруга активиста Анастасия Михайлова рассказала изданию, что мужчина стрелял из пистолета с холостыми патронами.

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В Москве мужчина выстрелил себе в голову

По ее словам, сначала Крысевич сделал два предупредительных выстрела в воздух, затем выстрелил себе в голову.

После инцидента полиция сразу повалила его на землю и задержала. Сам активист не пострадал.

С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция,

– отметила Михайлова.

Цель акции протеста

Акция была направлена на поддержку политзаключенных.

Перед тем, как выстрелить себе в голову, Крысевич произнес манифест: "Перед кремлевской завесой пойдут выстрелы".

В Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался покончить с собой . Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.

В Москве мужчина выстрелил себе в голову: смотрите видео