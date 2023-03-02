"Хлопок" идет по России: в Москве установили еще одну систему ПВО
В России на ежедневной основе раздаются взрывы. И в Кремле решили перестраховаться. Поэтому в Москве установили еще одну систему ПВО. Рассказываем, где ее заметили очевидцы.
Москва готовится принимать дроны, передает 24 Канал ссылаясь на местные СМИ. Иначе нам сложно понять, зачем в столице России решили поставить еще одну систему ПВО. Неужели сомневаются в установках, расставленных вокруг?
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"Хлопок" очень близко к Москве
По словам очевидцев и росСМИ, РЛС П-18-2 "Прима" обнаружили на окраине Москвы. Если быть точнее, то вблизи станции метро "Саларьево".
РЛС для ПВО заметили у станции метро "Саларьево": смотрите видео
Поскольку стоит эта система, то где-то неподалеку должны быть комплексы ПВО как ближнего, так и среднего радиуса действия. Заметим, что установка появилась не просто так. С ее помощью россияне хотят перестраховаться, учитывая произошедшую накануне массированную атаку дронами.
К слову, россияне продолжают расставлять свои ПВО у объектов, которые стремятся оградить от атак. Так, в январе "Панцирь-С1" поставили поблизости:
- российского минобороны;
- аэродрома Остафьево;
- резиденции Путина в Ново-Огарево и на Валдае;
- а также на офисном здании в Тетеринском переулке в Таганском районе.
Интересно, что "Панцирь-С1" заметили также на Воробьевых горах 22 февраля 2023 года. Установка стояла напротив стадиона "Лужники", где Путин организовывал шабаш.
Очень громко в России было 28 февраля
- Заметим, что разгорелся пожар на нефтебазе в Туапсе. Тогда россияне сразу же нашли "украинский след".
- Но это были цветочки. Вот над Санкт-Петербургом закрыли небо. Причиной был "объект", находившийся в воздушном пространстве вблизи города. Причем россияне настолько испугались, что даже подняли истребители.
- Неспокойно было и в российской Адыгее. В тот же день там упал "неизвестный летательный аппарат". Чиновники жаловались на незначительные разрушения хозяйственного сооружения животноводческой фермы.
- Между тем, захватчики жаловались и на "украинские беспилотники" в Подмосковье. Мол, один из них упал вблизи объекта "Газпрома".
- А уже поздно вечером взрыв прогремел недалеко от аэродрома в Ейске. Тогда тоже обвинили в "хлопке" якобы атаку дронами.
- К слову, в ночь на 1 марта неспокойно было в Саках и Евпатории. Жители городов не могли заснуть, ведь разгружали свежий "хлопок".