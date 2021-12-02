В Москве отреагировали на слова Зеленского о сильной украинской армии
Россию изрядно задели слова президента Владимира Зеленского в Верховной Раде 1 декабря. Речь идет о тезисе о сильной украинской армии, который вызвал у Кремля "беспокойство касательно ситуации на Донбассе".
Позицию российской власти озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена словами о "сильной, мощной украинской армии, которую готовы использовать".
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Россия "обеспокоена" ситуацией на Донбассе
"Мы не должны бояться говорить правду, мы хотим вернуть Донбасс – давайте". Дословно, цитирую. На фоне этой агрессивной риторики, надо называть вещи своими словами, мы не можем не чувствовать обеспокоенность касательно Донбасса,
– отметил Песков.
В Кремле желание Украины вернуть Крым назвали "угрозой"
Также обеспокоены в Москве и заявлением президента Украины о намерении вернуть Крым. Песков подчеркнул, что воспринимают это в России как прямую угрозу отнять российский регион.
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Больше из заявления Дмитрия Пескова:
- Пресс-секретарь Путина сообщил о "высокой вероятности боевых действий на Востоке и Юге Украины".
- Однако потенциальную вину за это Кремль возложил уже на Киев, который якобы ведет "агрессивную политику".
- Россия возмущена тем, что Украина хочет вести с ней прямые переговоры касательно ситуации на Донбассе.
- В Москве продолжают настаивать на том, что "Россия – не сторона конфликта".