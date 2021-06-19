В центре Москвы вспыхнул пожар на складе пиротехники: раздаются взрывы – видео

На Лужнецкой набережной в Москве 19 июня вспыхнул пожар на складе пиротехники. Очевидцы сообщают о множественных взрывах, в небо поднимается высокий столб дыма.
Пожару присвоили второй ранг сложности, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.
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В центре Москвы возник пожар
В центре российской столицы вечером 19 июня вспыхнул пожар.
На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард,
– рассказал очевидец.
По его словам, огонь распространился со склада и на соседнее здание.
На обнародованных в сети видео заметно, что в небо поднимается огромный столб дыма.
Для тушения огня планируют привлечь авиацию
Сейчас на месте пожара работают бригады спасателей. Издание Mash сообщает, что Министерство чрезвычайных ситуаций попросило дополнительные силы для борьбы с пожаром, в частности авиацию и дорожные патрули.
Правоохранители уже перекрыли 4 полосы на улице Лужнецкая набережная.Обратите внимание! В Ужгороде поздно вечером 18 июня вспыхнул масштабный пожар в микрорайоне Шахта. По предварительной информации, там горел ромский лагерь вблизи тубдиспансера.
В Москве возник пожар на складе пиротехники: смотрите видео
Возгорание произошло на улице Лужнецкая набережная в Москве: смотрите карту