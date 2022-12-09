Конструкции отлетали на десятки метров: на видео попал "голливудский" взрыв в ТЦ в Москве
9 декабря в Москве начался масштабный пожар в торговом центре "Мега Химки". В сети показали момент взрыва в здании.
Об этом сообщает 24 канал. Известно, что, по меньшей мере, один человек погиб.
К теме Масштабный взрыв газа в торговом центре России: есть пострадавшие
Масштабный пожар в ТЦ в Москве
На опубликованных кадрах можно увидеть начало пожара в торговом центре. Позже видно, как конструкции здания начали отлетать на десятки метров.
Начало пожара в московском ТЦ: смотрите видео
Российские спасатели заявили, что пожар произошел в результате "нарушения во время сварочных работ". Впрочем, это не похоже на истинную причину, особенно учитывая, что взрыв прогремел в 5 утра.
Также появились кадры изнутри ТЦ, где загорелся строительный гипермаркет "OBI". Российские СМИ говорят, что пожар начался в зоне разгрузки.
Пожар произошел во время ремонта кровли на складе "OBI" – рабочие усиливали металлоконструкции здания. Для этого была задействована электрическая сварка. Из-за отлетевшей искры началось возгорание и огонь начал быстро распространяться,
– пишут местные телеграм-каналы.
Позже во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что страховые убытки от пожара в ТЦ – 20–30 миллиардов рублей – станут рекордными для подобных объектов.
Что известно о масштабном пожаре в московском ТЦ
- Во время пожара внутри ТЦ были люди. По словам очевидцев, работники были эвакуированы с другой стороны здания сразу после звука сигнализации.
- По меньшей мере, один человек погиб – это был охранник Сергей Смуров.
- Сначала российские экстренные службы заявляли, мол, рассматривают поджог как вероятную причину пожара. Однако версия быстро изменилась – сказали, будто это было короткое замыкание. Потом появилась третья причина – сварочные работы по пристройке к зданию.