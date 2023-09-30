Оккупанты 29 сентября устроили уже классический концерт, на котором присутствовали все известные прокремлевские звезды. Однако всем даже в России было глубоко плевать на московский "шабаш" .

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Концерт в честь оккупации

Владимир Путин ввел новый российский "праздник" 30 сентября – день оккупации украинских земель Россией. Год назад россияне провели незаконные выборы на территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, где нарисовали необходимую поддержку. После этого Кремль незаконно объявил эти земли якобы своими.

В честь этого в Москве в канун "праздника" прошел уже ежегодный концерт кремлевских пропагандистов. В этом году "сходка" прошла под лозунгом "Одна страна, одна семья, одна Россия". Это сильно напоминает лозунги времен Адольфа Гитлера – "Один народ, один рейх, один фюрер".

Прошедшие три раза Владимир Путин появлялся на таких мероприятиях лично и даже произносил слово к российским оккупантам. А российские медиа в это время единогласно транслировали такое "величавое событие". В этот раз все было не так. Телеканалы транслировали свои программы лишь вскользь вспомнив о событии, а Путин вообще забыл о концерте. Он отдельно издал только онлайн-речь, которую даже не транслировали "ура-патриотам".

Что говорил Путин в речи

Президент России в этот раз не удивил. Он цинично начал рассказывать, что Москва соблюдала все международные нормы во время "выборов", что украинцы якобы хотели в Россию. Также Путин не мог не упомянуть националистов, которые якобы подавляли волю людей и хотели отобрать культуру, традиции, "родной" язык.

Конечно, там, где националисты, там нужно вспомнить и Майдан – Путин заявил, что в Украине был "государственный переворот", приведший к "гражданской войне". Далее в речи последовали тезисы о преследовании "инакомыслящих", обстрелах и "карательных" акциях на Донбассе. Конечно, о том, что "выборы" проходили под дулами автоматов, президент России умолчал.

Диктатор фантазировал, что это был "свободный" выбор людей быть с Россией. Владимир Путин начал рассказывать, будто на оккупированных территориях идет восстановление, что все помогают украинским областям. Чтобы сделать "путинское бинго", президент заявил о "защите России". Удивительно, но в этот раз захватчик даже не упомянул о "захватническом" НАТО.

Российский беспредел в Украине