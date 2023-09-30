Окупанти 29 вересня влаштували вже класичний концерт, на якому були присутні всі відомі прокремлівські зірки. Однак всім навіть в Росії було глибоко плювати на московський "шабаш".

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Концерт на честь окупації

Владімір Путін запровадив нове російське "свято" 30 вересня – день окупації українських земель Росією. Рік тому росіяни провели незаконні вибори на території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, де їм намалювали необхідну підтримку. Після цього Кремль незаконно оголосив ці землі нібито своїми.

На честь цього у Москві напередодні "свята" пройшов вже щорічний концерт кремлівських пропагандистів. Цього року "сходка" пройшла під гаслом "Одна країна, одна сім'я, одна Росія". Це сильно нагадує гасла часів Адольфа Гітлера – "Один народ, один рейх, один фюрер".

Минулі три рази Владімір Путін з'являвся на таких заходах особисто та навіть виголошував слово до російських окупантів. А російське медіа в цей час одноголосно транслювали таку "величну подію". Цього разу все було не так. Телеканали транслювали свої програми лише побіжно згадавши подію, а Путін взагалі забув про концерт. Він окремо видав лише онлайн-промову, яку навіть не транслювали "ура-патріотам".

Що говорив Путін у промові

Президент Росії цього разу не здивував. Він цинічно почав розповідати, що Москва дотрималася всіх міжнародних норм під час "виборів", що українці нібито хотіли до Росії. Також Путін не міг не згадати націоналістів, які нібито придушували волю людей і хотіли відібрати культуру, традиції, "рідну" мову.

Звісно, там де націоналісти, там потрібно згадати й Майдан – Путін заявив, що в Україні був "державний переворот", який призвів до "громадянської війни". Далі у промові були тези про переслідування "інакодумців", обстріли та "каральні" акція на Донбасі. Звісно, про те, що "вибори" проходили під дулами автоматів президент Росії промовчав.

Диктатор фантазував, що це був "вільний" вибір людей бути з Росією. Владімір Путін почав розповідати, нібито на окупованих територіях іде відновлення, нібито всі допомагають українським областям. Щоб зробити "путінське бінго" президент заявив про "захист Росії". Дивно, але цього разу загарбник навіть не згадав про "загарбницьке" НАТО.

Російське беззаконня в Україні