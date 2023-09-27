Директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський пояснив 24 Каналу, навіщо ворог депортує українських дітей. Також нещодавно ми повідомляли, що в Україну вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої території та Росії.

Дивіться також "Мою маму вбили, мене викрали": українські діти у Гаазі розповіли про пережиті жахіття

Навіщо противник депортує дітей з тимчасово окупованих територій України

Лисянський зазначив, в окупантів є такий вислів "На кожного вбитого росіянина потрібно вивезти 10 дітей". Втрати у росіян величезні, тому вони намагаються якомога більше депортувати дітей з України.

Окупанти кажуть так: "Люди – це друга нафта". Для них це просто трудовий ресурс. Вони намагаються так перекрити свої демографічні втрати, які у них на сьогодні величезні,

– наголосив Павло Лисянський.

Лисянський пояснив, чому окупанти депортують українських дітей: дивитися відео

Росіяни насамперед акцентують увагу на дітях, підлітках та молоді. Натомість люди старші за 50 років, пенсіонери та хворі – не цікавлять ворога.

Зверніть увагу! У разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації вас і вашої родини, ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: за адресою: вулиця Інститутська, 21/8, місто Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на гарячу лінію: 0 800 501 720;

за телефоном: 044 299 74 08.

Скільки всього вдалося повернути дітей в Україну