Як стало відомо, вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14 – 15 років.
Зверніть увагу Найменшій – всього 2 роки: Україна повернула ще 11 дітей, яких вкрали росіяни
З Росії й окупованих земель вдалося повернути трьох дітей
Спілкуючись зі школярем, я запитав, ким він мріє стати. У відповідь почув: "Поліцейським, щоб дбати про безпеку людей". В українських дітей прекрасні мрії та цілі. Тож для того, аби вони їх здійснили – допомагаємо їм у навчальному процесі, надаючи технічні пристрої,
– розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.
Тепер попереду в дітей – реабілітація, підтримка психолога та юристів.
"Працюємо й надалі для повернення додому кожної української дитини", – наголосив Лубінець.
Українські діти вже на рідній землі / фото Дмитро Лубінець
Скільки всього вдалося повернути дітей в Україну
Нещодавно стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла на територію понад 744 тисячі українських дітей. Проте повернути на Батьківщину вдалося лише крихітну частину неповнолітніх.
Нині в Україну вдалося повернути 386 юних українців. Це лише 0,05% від загальної кількості викрадених дітей. Тому Україна закликає світових лідерів допомогти у цьому надважливому питанні.