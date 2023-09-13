Як стало відомо, вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14 – 15 років.

Зверніть увагу Найменшій – всього 2 роки: Україна повернула ще 11 дітей, яких вкрали росіяни

З Росії й окупованих земель вдалося повернути трьох дітей

Спілкуючись зі школярем, я запитав, ким він мріє стати. У відповідь почув: "Поліцейським, щоб дбати про безпеку людей". В українських дітей прекрасні мрії та цілі. Тож для того, аби вони їх здійснили – допомагаємо їм у навчальному процесі, надаючи технічні пристрої,

– розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Тепер попереду в дітей – реабілітація, підтримка психолога та юристів.

"Працюємо й надалі для повернення додому кожної української дитини", – наголосив Лубінець.

Українські діти вже на рідній землі / фото Дмитро Лубінець

Зверніть увагу! У разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації вас і вашої родини, ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: за адресою: вулиця Інститутська, 21/8, місто Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на гарячу лінію: 0 800 501 720;

за телефоном: 044 299 74 08.

Скільки всього вдалося повернути дітей в Україну

Нещодавно стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла на територію понад 744 тисячі українських дітей. Проте повернути на Батьківщину вдалося лише крихітну частину неповнолітніх.

Нині в Україну вдалося повернути 386 юних українців. Це лише 0,05% від загальної кількості викрадених дітей. Тому Україна закликає світових лідерів допомогти у цьому надважливому питанні.