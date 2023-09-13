Как стало известно, уже две девочки и парень встретились со своими родными. Им по 14 – 15 лет.

Обратите внимание Самой маленькой – всего 2 года: Украина вернула еще 11 детей, которых украли россияне

Из России и оккупированных земель удалось вернуть троих детей

Общаясь со школьником, я спросил, кем он мечтает стать. В ответ услышал: "Полицейским, чтобы заботиться о безопасности людей". У украинских детей прекрасные мечты и цели. Так что для того, чтобы они их осуществили – помогаем им в учебном процессе, предоставляя технические устройства,

– рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Теперь впереди у детей – реабилитация, поддержка психолога и юристов.

"Работаем и дальше для возвращения домой каждого украинского ребенка", – подчеркнул Лубинец.

Украинские дети уже на родной земле / фото Дмитрий Лубинец

Обратите внимание! В случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации вас и вашей семьи, вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека: по адресу: улица Институтская, 21/8, город Киев, 01008;

по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;

на горячую линию: 0 800 501 720;

по телефону: 044 299 74 08.

Сколько всего удалось вернуть детей в Украину

Недавно стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла на территорию более 744 тысяч украинских детей. Однако вернуть на Родину удалось только крошечную часть несовершеннолетних.

В настоящее время в Украину удалось вернуть 386 юных украинцев. Это всего 0,05% от общего количества похищенных детей. Поэтому Украина призывает мировых лидеров помочь в этом важном вопросе.