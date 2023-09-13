Как стало известно, уже две девочки и парень встретились со своими родными. Им по 14 – 15 лет.
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Общаясь со школьником, я спросил, кем он мечтает стать. В ответ услышал: "Полицейским, чтобы заботиться о безопасности людей". У украинских детей прекрасные мечты и цели. Так что для того, чтобы они их осуществили – помогаем им в учебном процессе, предоставляя технические устройства,
– рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Теперь впереди у детей – реабилитация, поддержка психолога и юристов.
"Работаем и дальше для возвращения домой каждого украинского ребенка", – подчеркнул Лубинец.
Украинские дети уже на родной земле / фото Дмитрий Лубинец
Сколько всего удалось вернуть детей в Украину
Недавно стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла на территорию более 744 тысяч украинских детей. Однако вернуть на Родину удалось только крошечную часть несовершеннолетних.
В настоящее время в Украину удалось вернуть 386 юных украинцев. Это всего 0,05% от общего количества похищенных детей. Поэтому Украина призывает мировых лидеров помочь в этом важном вопросе.