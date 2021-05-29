Это произошло 29 мая. Соответствующие сообщения появились в российских СМИ, там ссылаются на источники в экстренных службах.

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В "Шереметьево" уже направили кинологов. Рейс авиакомпании "Россия" перенесли, пока полностью не проверят информацию о заминировании.

Собеседник издания не сказал, о каком конкретно рейсе идет речь. Однако СМИ выяснили, что вечером в оккупированный Крым из Москвы должны были отправиться 2 рейса.

Справка. Рейс, отправление которого было запланировано на 18: 25, отменили. Зато вылет второго воздушного судна все еще назначен на 20:00.

"Минирование" самолета с Протасевичем на борту