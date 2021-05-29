Это произошло 29 мая. Соответствующие сообщения появились в российских СМИ, там ссылаются на источники в экстренных службах.
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В "Шереметьево" уже направили кинологов. Рейс авиакомпании "Россия" перенесли, пока полностью не проверят информацию о заминировании.
Собеседник издания не сказал, о каком конкретно рейсе идет речь. Однако СМИ выяснили, что вечером в оккупированный Крым из Москвы должны были отправиться 2 рейса.
"Минирование" самолета с Протасевичем на борту
- Недавно в Минске вынужденно посадили самолет, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.
- Взрывчатки так и не нашли, однако Протасевичу и его девушке не позволили продолжить полет.
- После этого белорусские власти, в частности самопровозглашенный президент Лукашенко, сделали несколько заявлений, чтобы оправдать свои действия.
- Сначала там уверяли, что угрозы о заминировании поступили от движения ХАМАС. Однако палестинцы сразу опровергли это, мол – это не похоже на их методы.
- После этого белорусский диктатор заявил, что сообщение прислали с территории Швейцарии. Однако, местные власти подчеркнули, что им об этом неизвестно.
- Впоследствии режим Лукашенко "обновил" свою версию событий. В следственном комитете заявили, что о минировании рейса Ryanair якобы поступало несколько сообщений.