Це сталося 29 травня. Відповідні повідомлення з'явилися у російських ЗМІ, там посилаються на джерела в екстрених службах.

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У "Шереметьєво" вже направили кінологів. Рейс авіакомпанії "Росія" перенесли, поки повністю не перевірять інформацію про замінування.

Співрозмовник видання не сказав, про який конкретно рейс мовиться. Проте ЗМІ з'ясували, що ввечері до окупованого Криму з Москви мали відправитися 2 рейси.

Довідка. Рейс, відправлення кого було заплановане на 18:25, скасували. Натомість виліт другого повітряного судна все ще призначений на 20:00.

"Мінування" літака з Протасевичем на борту