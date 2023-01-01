В Москве танцевали под Сердючку и слова "Еще не умерла Украина"

В Москве жильцы решили попраздновать новый год. Они пошли в танец под песню "Гуляночка" украинского актера Андрея Данилко.

Следует отметить, что в песне есть слова: "...Еще не умерла Украина, если мы гуляем так", информирует 24 канал. Сам же Андрей Данилко с образом Сердючки не выступает в России и активно поддерживает свое государство.

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Как в России танцевали под "еще не умерла Украина..."

На опубликованном в телеграмм-каналах видео заметно, как россияне на одной из площадей Москвы праздновали новый год. Там были традиционные для России еще со времен большевиков Дед Мороз и Снегурочка.

На кадрах все эти персонажи вместе со взрослыми россиянами и детьми радостно танцевали под песню украинского персонажа Верки Сердючки.

Интересно, что слова об Украине врагов совсем не смущали.

Россияне танцевали под слова "Еще не умерла Украина, если мы гуляем так": смотрите видео

"Удивительно", почему жители Москвы не прислушиваются к советам своего диктатора и не танцуют под Олега Газманова или SHAMANа, ярых сторонников российской пропаганды и Владимира Путина.

В частности, SHAMAN выступал на российском пропагандистском "Первом канале" сразу после обращения самого Путина. Пел прихвостень диктатора о том, что он россиянин.

Больная пропаганда Кремля

Владимир Путин, кроме войны, вероятно, уже не видит ничего. Так, в Москве парк Горького "украсили" своеобразными "праздничными" атрибутами. Враги поставили там буквы "Z", "V", "O". Однако из-за возмущения людей символы пришлось заменить.

В декабре 2022 года издание The Wall Street Journal сообщило, что в России хотят создать "спецназ информационной войны".

Основная аудитория рассылки нарративов – школы и детские сады. Известно, что с сентября 2022 года в школах России поднимают триколор и поют гимн каждое утро. Также проводили работу с учителями и старшеклассниками. Подробнее о поступках Кремля читайте здесь.