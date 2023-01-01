В Москве танцевали под Сердючку и слова "Еще не умерла Украина"
В Москве жильцы решили попраздновать новый год. Они пошли в танец под песню "Гуляночка" украинского актера Андрея Данилко.
Следует отметить, что в песне есть слова: "...Еще не умерла Украина, если мы гуляем так", информирует 24 канал. Сам же Андрей Данилко с образом Сердючки не выступает в России и активно поддерживает свое государство.
Читайте также "ZVОните к психиатру": в Москве россияне массово жалуются на "празднично-военные" инсталляции
Как в России танцевали под "еще не умерла Украина..."
На опубликованном в телеграмм-каналах видео заметно, как россияне на одной из площадей Москвы праздновали новый год. Там были традиционные для России еще со времен большевиков Дед Мороз и Снегурочка.
На кадрах все эти персонажи вместе со взрослыми россиянами и детьми радостно танцевали под песню украинского персонажа Верки Сердючки.
Интересно, что слова об Украине врагов совсем не смущали.
Россияне танцевали под слова "Еще не умерла Украина, если мы гуляем так": смотрите видео
"Удивительно", почему жители Москвы не прислушиваются к советам своего диктатора и не танцуют под Олега Газманова или SHAMANа, ярых сторонников российской пропаганды и Владимира Путина.
В частности, SHAMAN выступал на российском пропагандистском "Первом канале" сразу после обращения самого Путина. Пел прихвостень диктатора о том, что он россиянин.Важно! У Верки Сердючки есть еще много интересных песен. В частности, песню "Dancing Lasha Tumbai", с которой она на Евровидении получила второе место, теперь исполняет со словами "Раша гудбай!". Также у Сердючки есть монолог со словами "Прочь из Украины, мос**аль некрасивый! Прочь!". В 2022 году он приобрел еще большую популярность.
Больная пропаганда Кремля
- Владимир Путин, кроме войны, вероятно, уже не видит ничего. Так, в Москве парк Горького "украсили" своеобразными "праздничными" атрибутами. Враги поставили там буквы "Z", "V", "O". Однако из-за возмущения людей символы пришлось заменить.
- В декабре 2022 года издание The Wall Street Journal сообщило, что в России хотят создать "спецназ информационной войны".
- Основная аудитория рассылки нарративов – школы и детские сады. Известно, что с сентября 2022 года в школах России поднимают триколор и поют гимн каждое утро. Также проводили работу с учителями и старшеклассниками. Подробнее о поступках Кремля читайте здесь.