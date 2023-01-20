Россия ставит ПВО на крышах оборонных построек: чего боится Кремль и какая реакция россиян

В Москве на административных зданиях начали устанавливать системы противовоздушной обороны. Среди российского руководства начинают господствовать панические настроения.

В Кремле, вероятно, боятся, что собственное производство Украины способно сделать дроны, которые могут долетать до объектов, расположенных в глубине территории России. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.

Заметьте Иван-дурак на печи едет: в Воздушных силах высмеяли "Панцирь-С1" на крыше минобороны в Москве

Почему в Кремле паникуют и устанавливают ПВО

Российское руководство напугано, что военная промышленность нашего государства может изготовить вооружение, которое будет способно добивать до Москвы. Кроме того, по словам Яковенко, в российской столице есть достаточное количество военных объектов, являющихся законными военными целями для поражения ВСУ.

"Понятно, что сегодня российские руководство сидит в мокрых штанишках. Собственно, это с ними происходит уже давно", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

По его словам, страх в Кремле усилил "хлопок" на российском военном аэродроме "Энгельс" под Саратовом. Так, оказалось, что никакой системы противовоздушной обороны как таковой в России просто нет.

Кроме того, дополнительным фактором, который вызывает панику среди руководящей верхушки России, является встреча в формате "Рамштайн", которая состоится сегодня, 20 января. А также решение Европарламента об организации международного трибунала персонально для российского диктатора Владимира Путина.

Всё это создает определенное чувство тревоги. Истерика, паника и страх – это господствующие настроения в бункере, Кремле и российском телевизоре,

– объяснил российский оппозиционный политик.

По его словам, это очень ощутимо даже через экран.

Яковенко объяснил, почему в Москве начали устанавливать ПВО на админзданиях: смотрите видео

Как реагируют россияне

Что касается рядовых россиян, по мнению Яковенко, паники среди них нет. По его словам, господствующее настроение у россиян – это отказ от восприятия того факта, что идет война.

Так, сначала в России вообще не было восприятия войны. Для рядовых россиян она была как "футбольный матч по телевизору" – болеем за наших, а вообще – плевать.

Впрочем, изменения произошли после того, как Путин объявил так называемую "частичную" мобилизацию. Тогда война пришла к россиянам и среди них распространилось настроение определенной тревоги. Так, 320 тысяч граждан страны-агрессора уехали в сторону фронта, а около 1 миллиона россиян скрылись за границу от мобилизации.

Кстати говоря Никакой паники: в Москве на крыше минобороны поставили ПВО

Это и есть реальное соотношение господствующих в России настроений. Подавляющая часть россиян еще "не проснулась". Однако это не касается пограничных областей, таких как Белгород. Там царят другие настроения.

"Пока люди не проснулись, большой паники вроде бы и нет. А у власти – да, они чувствуют", – подытожил Яковенко.