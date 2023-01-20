У Кремлі, ймовірно, бояться, що власне виробництво України здатне зробити дрони, які можуть долітати до об'єктів, що розташовані вглибині території Росії. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

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Чому в Кремлі панікують і встановлюють ППО

Російське керівництво перелякане, що військова промисловість нашої держави може виготовити озброєння, що буде здатне добивати до Москви. Крім того, за словами Яковенка, у російській столиці є достатня кількість військових об'єктів, що є законними воєнними цілями для ураження ЗСУ.

"Зрозуміло, що сьогодні російське керівництво сидить у мокрих штанцях. Власне це з ними відбувається вже доволі давно", – підкреслив російський опозиційний політик.

За його словами, страх в Кремлі посилила "бавовна" на російському військовому аеродромі "Енгельс" під Саратовом. Так, виявилося, що ніякої системи протиповітряної оборони як такої в Росії просто немає.

Крім того, додатковим чинником, який викликає паніку серед керівної верхівки Росії є зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться сьогодні, 20 січня. А також рішення Європарламенту про організацію міжнародного трибуналу персонально для російського диктатора Владіміра Путіна.

Все це створює певне відчуття тривоги. Істерика, паніка та страх – зараз це панівні настрої у бункері, Кремлі та російському телевізорі,

– пояснив російський опозиційний політик.

За його словами, це дуже відчутно навіть через екран.

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Як реагують росіяни

Що ж стосується пересічних росіян, на думку Яковенка, паніки серед них немає. За його словами, панівний настрій у росіян – це відмова від сприйняття того факту, що триває війна.

Так, спершу в Росії взагалі не було сприйняття війни. Для пересічних росіян вона була як "футбольний матч по телевізору" – вболіваємо за наших, а взагалі – начхати.

Утім, зміни відбулися після того, як Путін оголосив так звану "часткову" мобілізацію. Тоді війна прийшла до росіян і серед них поширився настрій певної тривоги. Так, 320 тисяч громадян країни-агресорки поїхали в бік фронту, а близько 1 мільйона росіян втекли за кордон від мобілізації.

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Це і є реальне співвідношення настроїв, які панують в Росії. Переважна ж частина росіян ще "не прокинулась". Однак це не стосується прикордонних областей, як-от Бєлгород. Там панують інші настрої.

"Поки люди не прокинулися, великої паніки ніби й немає. А у влади – так, вони відчувають", – підсумував Яковенко.