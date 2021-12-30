В Москве устроили истерику из-за санкций против новых медведчуковских каналов

Владимир Зеленский 28 декабря ввел в действие санкции СНБО против новых медведчуковских каналов. Это решение вызвало у России настоящую истерику.

Представительница российского МИДа Захарова сделала маразматическое заявление о том, что в Украине "продолжили линию на установление тотальной цензуры". Об этом она сказала на брифинге 30 декабря.

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На этом дипломат не остановилась и пыталась убедить, что в нашем государстве "полностью зачищают информационное пространство от неугодных СМИ и лишают права голоса всех инакомыслящих".

Меры (санкции – 24 канал) предусматривают блокирование активов, приостановление торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, а также аннулирование лицензий,

– добавила Захарова.

Санкции против медведчуковских каналов

Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля 2021 года ввел санкции против бизнес-партнера нардепа от ОПЗЖ Медведчука – Козака. Из-за этого каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили свое вещание, поскольку были частью собственности соратника кума Путина.

Бывшие работники заблокированных каналов якобы объединились и создали телеканал "Первый независимый". В сентябре 2021 года 60% его акций купил коллега Медведчука Шуфрич.

Впоследствии он оправдал эту "покупку" тем, что якобы сделал это "по просьбе журналистов канала".

Как медведчуковские каналы попали под санкции: смотрите видео

Ограничения ввели сроком на 5 лет, и они касаются общества "Медиахолдинг Новости", "Тайм медиа" и "Телепространство". Компании связаны с нардепами Медведчуком, Козаком и Шуфричем.