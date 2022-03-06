В Москве массово задерживают людей, собравшихся на митинги в поддержку Украины: видео

В России люди начали выходить на митинги, выступая против кровавой войны с Украиной. Диктаторский режим уже стянул силовиков и начал разгонять демонстрантов.

Основные события на Манежной площади

Массовые задержания происходят на Манежной площади в Москве, пишут местные СМИ. Людей "пакуют" в "автозаки".

Стоящее В России жестко задерживают людей, которые вышли на митинги против войны с Украиной

Смотрите видео задержания людей в Москве

Сообщается, что на Манежной площади остались лишь журналисты. Силовики просят их уйти.



Задержания в Москве / Фото росСМИ

Сообщается о задержании члена совета правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова и главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной.

ОМОН полностью перекрывает выходы с Манежной площади.



ОМОН в Москве / Фото росСМИ



ОМОН в Москве / Фото росСМИ

Отметим, что 5-го марта в Москве на улицы вышли тысячи людей, которые протестовали против войны с Украиной.

Российская пропаганда пыталась оспорить количество людей. Но в МВД Украины заверили, что на митинге было около 10 тысяч человек.

Митинги проходят не только в Москве. По всей России якобы задержаны уже более тысячи человек:

в Новосибирске – 260;

в Екатеринбурге – 202;

в Тюмени – 121.

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