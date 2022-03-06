В Москве массово задерживают людей, собравшихся на митинги в поддержку Украины: видео
В России люди начали выходить на митинги, выступая против кровавой войны с Украиной. Диктаторский режим уже стянул силовиков и начал разгонять демонстрантов.
Основные события на Манежной площади
Массовые задержания происходят на Манежной площади в Москве, пишут местные СМИ. Людей "пакуют" в "автозаки".
Стоящее В России жестко задерживают людей, которые вышли на митинги против войны с Украиной
Смотрите видео задержания людей в Москве
Сообщается, что на Манежной площади остались лишь журналисты. Силовики просят их уйти.
Задержания в Москве / Фото росСМИ
Сообщается о задержании члена совета правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова и главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной.
ОМОН полностью перекрывает выходы с Манежной площади.
ОМОН в Москве / Фото росСМИ
ОМОН в Москве / Фото росСМИ
- Отметим, что 5-го марта в Москве на улицы вышли тысячи людей, которые протестовали против войны с Украиной.
- Российская пропаганда пыталась оспорить количество людей. Но в МВД Украины заверили, что на митинге было около 10 тысяч человек.
Митинги проходят не только в Москве. По всей России якобы задержаны уже более тысячи человек:
- в Новосибирске – 260;
- в Екатеринбурге – 202;
- в Тюмени – 121.
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