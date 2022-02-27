В Москве заговорили о погибших и раненых россиянах на войне в Украине
Минобороны России наконец сообщило своим гражданам о погибших и раненых россиянах, участвующих во вторжении в Украину.
О потерях со стороны России во время брифинга 27 февраля заговорил официальный представитель Минобороны страны-агрессора Игорь Конашенков.
К теме За 2 суток в Украине мобилизовали почти 100 тысяч граждан, – Залужный
К сожалению, есть погибшие и раненые,
– признался россиянам Конашенков.
Также он добавил, что знает о "немногих захваченных российских военнослужащих".
Правда, Конашенков не назвал число погибших россиян. Поэтому мы можем напомнить.
Потери российской армии
Согласно данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 27 февраля за 3 дня вторжения погибли 4 300 российских военных.
Также за 3 дня российской агрессии армия Путина потеряла:
- 27 самолетов,
- 26 вертолетов,
- 146 танков,
- 706 боевых бронированных машин,
- 49 пушек,
- 1 ЗРК "Бук",
- 4 "Града",
- 2 корабля/катера.
Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку в первую очередь командиры сосредотачиваются на ведении боя, а не на подсчетах.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.