В Москве заявили о риске провокаций от Украины на крымском направлении
Источник:"Российская газета"
В Кремле заявили о росте риска провокаций со стороны Украины на крымском направлении. У Путина видят опасность для экономических объектов в Азовском и Черном морях.
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин говорит очередные утверждения о якобы "радикальном национализме и русофобии" украинской власти. Москва продолжает тезисы о "деструктивной политике".
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Несмотря на 8 лет российско-украинской войны, Гребенкин считает, что Россию безосновательно называют "агрессором". Это, по его словам, плохо влияет на обстановку на границе.
О какой опасности говорят в Кремле
Российский чиновник заявил, что выросли риски провокаций на крымском направлении и касательно объектов в Азовском и Черном морях.
Кроме того, Гребенкин говорит о каналах незаконного перемещения оружия на границе, а также о боеприпасах и взрывчатых веществах. Он говорит и об опасности контрабанды наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов.
Что этому предшествовало
- В разведке заявили, что Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года. Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подчеркнул, что нападение Москвы может стать самым масштабным с 2014 года.
- Государство-агрессор сконцентрировало более 92 тысяч военнослужащих возле границ с Украиной. Разведчик отметил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси также является частью усилий России.
- Дело в том, что российские силы есть и возле границы с Беларусью. Таким образом, Россия якобы пытается взять Украину в кольцо.