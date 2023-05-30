Сразу же в сети начали появляться фотографии и видео работы российской противовоздушной обороны, по которым можно определить тип средств и размещения. Их эффективность для 24 Канала прокомментировал генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко.

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В общем, Романенко оценил системы противовоздушной обороны, которые россияне показали на видео в соцсетях, как достаточно современные. Однако следует помнить, что Россия – страна с наибольшей территорией и то количество объектов, которые она вмещает, прикрывать средствами ПВО фактически невозможно.

Обратите внимание! В Офисе Президента Украины заявили, что наше государство мало интересуют проблемы внутри России, в частности, связанные с атаками беспилотников и т.д. Украина сфокусирована на освобождении своих территорий и никакого отношения к "хлопку" в России не имеет.

Эффект от беспилотников значителен

Сейчас россияне сосредоточили свой и военный потенциал именно на территории Украины, в войне против нашего государства.

Поскольку оборона всегда проигрывает эффективному наступлению, россияне не могут обезопасить все важные объекты на своей территории от подобных атак. Поэтому решили сосредоточить свои усилия на главном объекте, как они полагают, защищают преимущественно министерство обороны и территорию вокруг.

Но на любое действие есть противодействие. И силы, которые нам помогают, обретают такие возможности. Возможно, есть вопросы с точностью попаданий, но в целом этот эффект действия беспилотных летательных аппаратов есть. Они достигают по дальности, а вопрос по точности может оттачиваться,

– прокомментировал Романенко.

Сейчас, если учитывать не только эффективность поражения объектов, а общее морально-психологическое состояние, то работу беспилотников можно оценить как достаточно эффективную. Ведь представители "глубинного народа", так называемые русские элиты, живущие на той территории, подвергшейся атаке дронов, ранее и подумать не могли, что для их жизни существует реальная опасность от этой войны. А она будет только нарастать.

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