Дроны массированно атакуют Москву: аэропорты приостановили работу

Мэр Москвы Собянин заявил, что дроны летели на Москву. В аэропорту "Домодедово" и "Внуково" объявили план "Ковер".

Жители Раменского района заявили о взрывах, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно об атаке дронов на Москву

Мэр российской столицы заявил, что якобы по состоянию на 7:37 силы ПВО отбили атаку двух беспилотников, которые летели на Москву. Ориентировочно в 7:43 Собянин заявил о еще двух сбитых дронах, которые летели на Москву.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

– заявил Собянин.

В 7:59 Собянин заявил о еще 8 дронах, которые летели на Москву. Их якобы сбили в городских округах:

Раменское,

Домодедово,

Коломна.

Собянин не рассказал о последствиях, однако заверил, что якобы специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Ориентировочно в 8:10 мэр написал о сбивании еще 5 беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. В 8:22 о еще 5 дронах, сбитых в городских округах Раменское и Домодедово.

Всего по состоянию на 8:56 Собянин заявил о "сбитии" 32 беспилотников, которые летели на Москву. По данным российского чиновника, 7 беспилотников сбили в Подмосковье, остальные – в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.

Впоследствии в сети россияне показали кадры и рассказали, что в результате падения дронов появились столбы дыма. Кстати, в телеграм-канале поблагодарили россиян за то, что показали локацию ПВО.



Дроны атаковали Москву

Реакция россиян на атаку дронов: смотрите видео

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