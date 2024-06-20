Улицы идут под воду, а деревья сносит ураган: в Москве начался мегаливень, уже есть пострадавшие

Столица страны-агрессора Москва 20 июня оказались в вихре страшной непогоды. Россияне жалуются, что в городе началась настоящая мегаливень.

Об этом сообщают российские СМИ. На видео, которые распространяют очевидцы, можно увидеть как улицы уходят под воду, а деревья сносит настоящий ураган, передает 24 Канал.

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В Москве началась мегаливень и штормовой ураган

Российские СМИ рассказывают, что первый залп мегаливня в прямом смысле разразился в разных районах Москвы. Синоптики ждут 20 июня в столице России сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков.

В Москве начался мегаливень: смотрите видео

По данным россиян Новую Москву уже начало затапливать. Улицы уходят просто под воду, а осадки и ветер оказался очень сильными.

Новая Москва уходит под воду: смотрите видео

На видео из Можайска и Троицка жители сняли мощный ветер, который валит деревья. Также там видели залпы ливня.

В Подмосковье также видели сильный ливень, валящий деревья: смотрите видео

В московском районе Строгино жители засняли смерч. Возле домов на западе Москвы виден закручивающийся вихрь.

В Строгино закручивался вихрь: смотрите видео

По данным россиян, ураган на юге Москвы настолько сильный, что гнет обшивку крыш.

У россиян летят обшивки крыш в Москве: смотрите видео

Ураган также уже заметили возле Москва-Сити. Ветер гнет рекламные щиты в центре российской столицы.

В Москве-Сити тоже видели сильный ливень: смотрите видео

Россияне также пишут, что гроза, ливень и ветер до 23 метров в секунду продержатся в российской столице до 22 часов. Также есть возможность увидеть смерч. Все это последствия урагана, который называется "Эдгар".

Ураган "Эдгар" накрыл Москву: смотрите видео

Российские пропагандисты также пишут, что по меньшей мере пять человек пострадали из-за последствий урагана "Эдгар" в Москве и области. Так, человек застрял в биотуалете в Дорогомилово – из-за ветра конструкция упала дверью на землю. Еще один человек заблокирован в машине в Зеленограде из-за упавшего дерева. На Волоколамском шоссе дерево упало сразу на шесть автомобилей, пострадал человек.

Один из мужчин оказался заблокированным в авто из-за ливня: смотрите видео

Также среди пострадавших был один ребенок. Мужчину, который застрял в биотуалете, по данным россиян, уже вытащили. Городское хозяйство Москвы просит жителей российской столицы не выходить на улицу.