В России – снежный апокалипсис: жителям Москвы говорят готовиться к худшему

Не успели в России потушить все пожары, как начались новые неприятности. Москву засыпает снегом.

Даже зима уже устала от России и решила засыпать ее снегом. Только за сутки в Подмосковье выпали 50% осадков. Об этом причитают росСМИ, информирует 24 канал.

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В Москве показатель – несколько ниже. В то же время, местным жителям уже рекомендуют не пользоваться автомобилями и не выходить из дома без надобности. Общественный транспорт не может сдвинуться с места. Стоят в снежных заносах даже скорые.

Коммунальщики не могут справиться с "подарком" зимы. Местные аэропорты задерживают и отменяют рейсы. Россияне замерзают и жалуются о своем "горе" в соцсетях.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что это далеко не конец. В ближайшие часы метель только усилится.



В России начался снежный апокалипсис / Фото из соцсетей



Москву сковало снегом / Фото из соцсетей

Москву засыпает снегом: смотрите видео

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