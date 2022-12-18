В России – снежный апокалипсис: жителям Москвы говорят готовиться к худшему
Не успели в России потушить все пожары, как начались новые неприятности. Москву засыпает снегом.
Даже зима уже устала от России и решила засыпать ее снегом. Только за сутки в Подмосковье выпали 50% осадков. Об этом причитают росСМИ, информирует 24 канал.
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В Москве показатель – несколько ниже. В то же время, местным жителям уже рекомендуют не пользоваться автомобилями и не выходить из дома без надобности. Общественный транспорт не может сдвинуться с места. Стоят в снежных заносах даже скорые.
Коммунальщики не могут справиться с "подарком" зимы. Местные аэропорты задерживают и отменяют рейсы. Россияне замерзают и жалуются о своем "горе" в соцсетях.
Кроме того, синоптики прогнозируют, что это далеко не конец. В ближайшие часы метель только усилится.
В России начался снежный апокалипсис / Фото из соцсетей
Москву сковало снегом / Фото из соцсетей
Москву засыпает снегом: смотрите видео
Во Владивостоке гасили более 14 часов
- Перед метелью Россиб щедро согрели пожары. Огонь на кондитерском складе "Яшкино" гасили более 14 часов. Пламя охватило 2 тысячи квадратных метров.
- На складе хранили новогодние наборы конфет, пирожные, шоколад, печенье, торты и другие вкусности, которых россияне не заслужили.